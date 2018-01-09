طريقة أردنية للتصدي للغش في امتحانات الثانوية

تعمل هيئة تنظيم الاتصالات الأردنية على منع تداول الإجابات في أثناء امتحانات الثانوية العامة التي تجري هذا الشهر.

© Sputnik. Sergej Guneev ملك الأردن: سنتواصل مع واشنطن في الفترة المقبلة بشأن القضية الفلسطينية

عمان- سبوتنيك . وتقوم الهيئة بإيقاف عمل جميع تطبيقات التراسل التي شاع استخدامها لتداول الإجابات.

وأكّد الرئيس التنفيذي لهيئة قطاع تنظيم الاتصالات غازي الجبور، أنه "وانطلاقاً من مبدأ التعاون بين كافة الأطراف المعنية للمحافظة على سلامة وحصانة إجراءات انعقاد امتحانات الثانوية العامة في المملكة للدورة الشتوية للعام 2018، قامت الهيئة بمخاطبة شركات الاتصالات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيقاف تداول الإجابات".

وأضاف الجبور أن الشركات ستعمل على إيقاف جميع التطبيقات مثل واتس آب، وفايبر، وإنستغرام وإيمو، وغيرها من تطبيقات التراسل التي شاع استخدامها في امتحانات الثانوية العامة على نحو مخالف للقانون.

وحسب الجبور، فإن "الايقاف يتم على الشبكات بشكل مؤقت وذلك خلال مدة انعقاد الامتحانات، وفقاً للأوقات المعلن عنها من قبل وزارة التربية والتعليم وفي أماكن انعقاد تلك الامتحانات".

وتابع رئيس الهيئة بأن "ذلك يعد خطوة احترازية إضافية للحد من عمليات الغش والتسريب لأسئلة الامتحانات".

وتبدأ الامتحانات مطلع الأسبوع الحالي وتستمر حتى نهاية شهر كانون الثاني/ يناير.

وجاء هذا الإجراء، حسب الجبور "بناء على التنسيق بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووزارة التربية والتعليم وغيرها من الجهات ذات العلاقة لضمان سير امتحان الثانوية بصورة حسنة".

ولم يتم إيقاف خدمات الاتصالات كالمكالمات الصوتية والإنترنت وهي الخدمات التي لا تستطيع الهيئة أن تطلب إيقافها بأي حال من الأحوال بحسب القوانين المعمول بها في المملكة ومنها قانون الاتصالات.