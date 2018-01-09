السعودية من الدول الأكثر إنفاقا على الدفاع

يمكن للمملكة العربية السعودية أن تدخل بين الدول الثلاث الأكثر إنفاقا على دفاع، بحسب israeldefense.co.il، وافقت حكومة المملكة العربية السعودية على ميزانية عسكرية قياسية لعام 2018.

وفقا لمرسوم الحكومة، المملكة العربية السعودية سوف تنفق في في عام 2018، 56مليار دولار على الدفاع (بنسبة 10% أكثر مما كانت عليه في العام الماضي). وفي الوقت نفسه، سيتم إنفاق 50% من الزيادة على برامج البحث والتطوير، والنصف الآخر — على "تطوير القدرات العسكرية والصناعة العسكرية في البلاد".

وفي السنوات السابقة، كانت المملكة العربية السعودية رائدة في الشرق الأوسط في الإنفاق العسكري وكانت الدول العشر الأكثر إنفاقا على الدفاع. ونظرا لانخفاض الإنفاق على الدفاع لبعض الدول الأوروبية وروسيا في عام 2018، فإن المملكة العربية السعودية ستدخل بلا شك في الخمس الأوائل، وبحلول نهاية العام يمكنها أن تتنافس على المركز الثالث مع المملكة المتحدة، التي تبلغ نفقاتها المخطط لها نحو 60 مليار دولار.

وأكثر دول سوف تنفق على الدفاع في هذا العام، الولايات المتحدة (692 مليار $) والصين (أكثر من 200 مليار $). ونظرا للتكاليف العسكرية المرتفعة، فإن جيش المملكة العربية السعودية مجهز بأحدث الأسلحة المستوردة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الميزانية العسكرية للبلاد تمول الحرب في اليمن، التي يقوم بها الجيش السعودي منذ عام 2014، بحسب Warspot.