تسجيل
16:04 09 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    بن سلمان

    "مقامرة الأمير"... بن سلمان ينتظر الدعم في مواجهة تمرد الأمراء

    © REUTERS/ HANDOUT
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 12

    "مقامرة الأمير"، هذا ما وصفت به وكالة "بلومبرغ" الأمريكية الإجراءات والإصلاحات الأخيرة، التي يمارسها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

    الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © AP Photo/ Evan Vucci
    كاتب بريطاني يكشف السر الذي يجمع ترامب مع بن سلمان
    وقالت الوكالة الامريكية إن إجراءات "ربط الحزام" والتقشف الأخيرة، التي تتبعها المملكة، دفعت بن سلمان لأن يكون "وجها لوجه" في مواجهة "الركيزة الأساسية التقليدية" للحكم في المملكة.

     وأوضحت أن تلك "الركيزة" هي عبارة عن زمرة الأمراء في العائلة المالكة، ورجال الدين ورجال الأعمال.

    وشرع بن سلمان في الفترة الأخيرة في تطبيق إجراءات واسعة النطاق لمكافحة الفساد في المملكة، ووضع عدد من الأمراء ورجال الأعمال البارزين قيد الإقامة الجبرية.

    كما شرع أيضا في تطبيق مجموعة من القرارات الاجتماعية، التي سمحت للمرأة بمزيد من الحرية سواء في قيادة السيارات أو منحها الحق في حضور مباريات كرة القدم، وهو ما وضعه في مواجهة رجال الدين المتشددين.

    ودللت على أن القبض على الأمراء الـ11 خلال الأيام الماضية، يدلل على "المواجهة المباشرة" بين ولي العهد السعودي، والعائلة المالكة.

    الظهير والسند

    من جانبها قالت "بلومبرغ" إن بن سلمان يعتمد في تعزيز استقرار المملكة، على أن يجعل له ظهيرا وسندا حقيقيا لدى الشارع السعودي والمواطنين العاديين، ومدى تقبلهم لإجراءات التقشف، بأن يتم تطبيقها على الأمراء وأبناء عمومته قبل أن يطبقها عليهم.

    ووصفت الوكالة بن سلمان، 32 عاما، بـ"الزعيم الواقعي"، الذي يدرك مدى خطورة تلك الإجراءات التي سيتم تطبيقها من أجل منح المملكة قبلة حياة بعيدا عن الاعتماد على النفط.

    ونقلت الوكالة عن، فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية في كلية الاقتصاد في لندن، قوله:

    "ولي العهد لا يستطيع أن ينفصل عن دائرة الشباب، فتلك ليست مجرد إجراءات اقتصادية، بل هي تتعلق بصورة مباشرة بتوطيد القاعدة الاجتماعية للقيادة الجديدة والمعارضة من المصالح الراسخة جدا من جانب بعض أفراد العائلة المالكة".

    من أجل ذلك، أصدر الملك سلمان، أمرا ملكيا، بدفع أجور إضافية للعاملين والجنود الحكوميين في المملكة، بعد أيام من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهم، لتظهر بشائر الأمر مبكرا بانتشار هاشتاغ "كلنا سلمان" و"كلنا محمد"، لدعم الملك سلمان وبن سلمان.

    بن سلمان
    © REUTERS/ HANDOUT
    موقع أمريكي: "كلمة السر" في حسم صراع بن سلمان وخامنئي
    التغيير الحقيقي

    ورأى بول سوليفان، المتخصص في الشرق الأوسط في جامعة "جورج تاون" في واشنطن، أن ما يطبقه بن سلمان حاليا، يمكن أن يتسبب في حدوث اضطرابات.

    وتابع قائلا: "قاعدة الأمير الحقيقية هي جيل الشباب، الذي يأملوا في حياة أفضل وتغيير حقيقي، فهو يمنحهم أمل لتحقيق استقرار حقيقي في البلاد".

    وأشارت الوكالة إلى أنه رغم أن الكثير من قادة السعودية أغدقوا على مواطنيهم بالأموال، خاصة إبان ثورات الربيع العربي، إلا أن الإجراءات الأخيرة تأخذ منحى مختلفا لأنها تأتي في وقت يتم تضييق الخناق فيه على الرجال الأكثر نفوذا في المملكة.

    كما أن القبض على الأمراء الـ11، وإرسال الأمراء ورجال الأعمال لسجن "الحاير" بدلا من إقامتهم في فندق "ريتز كارلتون"، أظهرت للشارع أنه لا أحد "فوق القانون".

    ونقلت كذلك عن الاقتصادي السعودي، إحسان بوحليقة، قوله "الخطوة الأولى دوما ما تكون الأصعب، وسترى بعد ذلك تأثيراتها على الاقتصاد".

    الألم الاقتصادي

    لكن حذرت "بلومبرغ" من أن المواطن السعودي، العادي قد لا يتقبل البذخ الذي يعيش فيه بن سلمان نفسه، في ظل التقشف المفروض عليهم.

    كما قالت، كريستيان أولريتشن، الزميل في معهد الشرق الأوسط في معهد "بيكر" للسياسة العامة في جامعة "رايس" إنه يطالب المواطن السعودي العادي بتحمل جزء من الألم الاقتصادي، ويرى إنفاق الأمير الشاب والبذخ الذي يعيش فيه، فإن هذا يضر بشعبيته بصورة قوية.

    وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أنه التقرير السابق لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الذي كشف أن ولي العهد دفع نحو 450 مليون دولار مقابل لوحة نادرة خاصة بالرسام الإيطالي الشهير، ليوناردو دافينشي، و300 مليون دولار، لشراء قصر فرنسي فخم، و500 مليون دولار مقابل يخت.

    وتابعت أولريتشن "قد يلقى هذا صدى سيئا، ليس فقط بين خصومه في العائلة المالكة، الذين يشعرون بالتهميش، ولكن لدى العديد من المواطنين أيضا".

    ونقلت أيضا، عن جيمس دورسي، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، في جامعة "نانيانغ" التكنولوجية في سنغافورة، قوله إن بن سلمان يحظى بشعبية وتأييد الملك، لكن تلك الشعبية "هشة" جدا، لأنها مبنية على توقعات مهمة وكبيرة.

    وأضاف بقوله:

    "من غير المحتمل أن يكون قادرا على الوفاء بتلك التوقعات، ضمن الجدول الزمني الذي يتوقعه الناس، لذلك ينبغي أن ينهي تلك الإجراءات بصورة جيدة، لكي يحافظ على شعبيته".

    انظر أيضا:

    كاتب بريطاني يكشف السر الذي يجمع ترامب مع بن سلمان
    أسرار البيت الأبيض حول بن سلمان وقطر وهجوم سوريا
    سر رد الفعل الهادئ...لماذا التزم بن سلمان الصمت تجاه احتجاجات إيران
    "كتيبة السيف الأجرب" المقربة من بن سلمان والمسؤولة عن اعتقال الأمراء (فيديو)
    موقع أمريكي: "كلمة السر" في حسم صراع بن سلمان وخامنئي
    بعد صاروخ نجران...بن سلمان يرأس اجتماعا عاجلا ويتخذ التوصيات اللازمة
    بعد هجوم طال بن سلمان... ترامب: هذا الكتاب يعج بالأكاذيب
    كتاب "الغضب والنار": ترامب هندس انقلابا في السعودية لصالح بن سلمان
    كاتب سعودي: لماذا يجب أن يقلق بن سلمان من احتجاجات إيران
    كاتب: مغامرة بائسة لترامب في إيران ومراهنة قد تطيح بطموحات بن سلمان
    الكلمات الدلالية:
    أخبار بن سلمان, أخبار السعودية, قرارات بن سلمان, إصلاحات السعودية, إصلاحات بن سلمان, اعتقال أمراء, إصلاحات, العائلة المالكة في السعودية, الحكومة السعودية, الملك سلمان بن عبد العزيز, الأمير محمد بن سلمان, المملكة العربية السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مشاركة فريق التجشيع بي كا أنويكس (قازان، روسيا) خلال المباراة بينه وبين بي كا تورينو (تورين، إيطاليا) لبطولة كأس أوروبا
    جميلات عالم الرياضة في عام 2017
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    الأكراد في الشرق الأوسط وقواتهم المسلحة
    خريطة توزع الأكراد وقواتهم المسلحة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك