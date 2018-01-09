تسجيل
16:04 09 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    عناصر الجيش الوطني الليبي خلال مواجهة إرهابيي تنظيم داعش في بنغازي، ليبيا 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

    لماذا يسعى "داعش" لاستعادة السيطرة على الهلال النفطي

    © AFP 2017/ Abdullah Doma
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    لم تنته الحرب على "داعش" في ليبيا بعد، فبين الحين والآخر يقوم التنظيم ببعض العمليات الإرهابية، محاولا العودة مجددا لاسيما في منطقة الهلال النفطي التي يبدو أن لها أهمية أخرى تضاف للجانب الاقتصادي، إلا أن القوات المسلحة ما زالت تتمكن من تأمينها بشكل كبير، مما يفشل أية تحركات للتنظيم تجاه المنطقة.

    التهديدات التي حذرت منها أكثر من جهة خلال الفترة الماضية بشأن هجوم محتمل على منطقة الهلال النفطي قوبلت بقرار من خليفة حفتر بتشكيل كتيبة عسكرية جديدة للتمركز في منطقة الهلال النفطي وهي الكتيبة "110 مشاة خفيف" تتبع للمنطقة الوسطى.

    من جانبه قال العقيد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي لـ"سبوتنيك" إن الحرب ضد التنظيم الإرهابي مستمرة طوال الوقت، وإن الجيش الليبي في معركة مستمرة منذ عملية "البرق الخاطف" في حين أن التنظيم يقوم بين الحين والآخر بعمليات انتحارية على بوابات القوات المسلحة. وإن غرفة العمليات المعنية تعمل على نشر القوات في جنوب الهلال النفطي والجنوب الغربي بالكامل وكافة المناطق لمحيطة بالمنطقة النفطية، وتتابع كافة التحركات وتتحرك تجاه أي محاولة تهديد للمنشآت، كما تقوم القوات الجوية بعمليات استطلاع جوية للتمشيط والتأمين.

    أحمد المسماري
    YouTube.com
    الجيش الليبي: سيطرنا على منطقة الهلال النفطي بالكامل

    وبشأن التهديدات الجديدة أوضح المسماري:

    "نعم إننا نتوقع هجمات على أية متمركزات عسكرية أو منشآت هامة ولذلك نحن لم نعلن انتهاء المعركة ومستمرون في مواجهة التنظيم الإرهابي الذي يسعى للتدمير والتخريب الدائم".

    من جانبه أيضا قال ناصر الهواري الباحث المتخصص في جماعات الإسلام السياسي إن تنظيم "داعش" الإرهابي يقوم دائما بمحاولة مهاجمة منطقة الهلال النفطي لبعد آخر غير البعد الاقتصادي حيث أن المنشآت النفطية تقع في المنطقة الوسطى والتي تربط بين الشرق والجنوب، وإن التنظيم يسعى للسيطرة على تلك المنطقة للتحكم فيها.

    وأضاف الهواري في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن المتحكم في المنطقة الوسطى يتحكم بشكل كبير في العديد من الطرق والمناطق المجاورة خاصة أن لدى التنظيم عناصره في بعض مدن الجنوب.

    وأكد أن هناك بعد آخر يتعلق بالبعد الاقتصادي الذي يعيد التنظيم إلى نقاط القوة التي كانت تربطه ببعض التنظيمات المتشددة في ليبيا التي كانت تعتمد على الإمداد النفطي من التنظيم مقابل تمدده في أراضيهم.

    يذكر أن منطقة الهلال النفطي هي الحوض النفطي الأغنى في ليبيا وتمتد على طول أكثر من 200 كيلومتر من طبرق شرقاً إلى السدرة غرباً، وتخضع لسيطرة الجيش الليبي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016.     

    انظر أيضا:

    الجيش الليبي: سيطرنا على منطقة الهلال النفطي بالكامل
    من دعم سرايا الدفاع عن بنغازي لتسيطر على مناطق في الهلال النفطي في ليبيا؟
    الجيش الليبي يقصف مواقع في "الهلال النفطي"
    آخر التطورات العسكرية في منطقة الهلال النفطي
    تداعيات وأسباب الهجوم الإرهابي على منطقة الهلال النفطي الليبي
    المسماري: ميليشيات حكومة الوفاق تخطط لاحتلال الهلال النفطي
    برلماني ليبي: "الوفاق" تستعين بالجيش الأمريكي للاستيلاء على "الهلال النفطي"
    الجيش الوطني: السراج يدعم مليشيات تخطط للهجوم على الهلال النفطي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, أخبار العالم العربي, الجيش الليبي, داعش, العالم العربي, العالم, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مشاركة فريق التجشيع بي كا أنويكس (قازان، روسيا) خلال المباراة بينه وبين بي كا تورينو (تورين، إيطاليا) لبطولة كأس أوروبا
    جميلات عالم الرياضة في عام 2017
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    الأكراد في الشرق الأوسط وقواتهم المسلحة
    خريطة توزع الأكراد وقواتهم المسلحة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك