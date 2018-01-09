الحكومة السعودية تصادق على اتفاقية تعاون مع وزارة الاتصالات والإعلام الروسية

صادق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مع وزارة الاتصالات والإعلام في روسيا الاتحادية.

القاهرة-سبوتنيك. وقرر المجلس، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، الذي انعقد برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز،

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات والإعلام في روسيا الاتحادية، بهذا الخصوص.

كان العاهل السعودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شهدا، في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، في 5 تشرين الأول/أكتوبر من العام الفائت، توقيع عدة اتفاقيات استراتيجية ومذكرات تفاهم وبرامج تعاون، بين حكومتي المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية.

وجرى تبادل مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية،

ووزارة الاتصالات والإعلام في روسيا الاتحادية، ومثل الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، ومن الجانب الروسي وزير الاتصالات والإعلام نيكولاي كيفوروف.

كما جرى تبادل اتفاقيات للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، ومذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة ووزارة الصناعة والتجارة الروسية،

وتبادل خارطة الطريق السعودية — الروسية بين وزارة التجارة والاستثمار السعودية ووزارة الطاقة في روسيا الاتحادية، وغيرها من الاتفاقيات، التي شملت أيضاً السياسة والثقافة والزراعة والاستثمار والعمل، فضلاً عن التعاون العسكري.