4 إجراءات لأغلبية البرلمان تضمن ترشح السيسي لولاية رئاسية ثانية

بعد أقل من 24 ساعة من دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر للناخبين للتصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، ابتداءً من 16 وحتى 18 مارس المقبل بالنسبة للمصريين في الخارج، ومن 26 حتى 28 مارس للمواطنين في الداخل، أعلن زعيم الأغلبية في البرلمان محمد السويدي دعم "ائتلاف دعم مصر" ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية.

تقرير — سبوتنيك. وكشف السويدي عن خطة ائتلاف الأغلبية لدعم ترشح السيسي لمدة رئاسية ثانية، من خلال عدة إجراءات، بدأها في جلسة اليوم الثلاثاء 9 يناير/ كانون الثاني، بالتوقيع على استمارة تزكية السيسي في الترشح للرئاسة.

وكشف السويدي عن خطة ائتلاف الأغلبية لدعم ترشح السيسي لمدة رئاسية ثانية، من خلال عدة إجراءات، بدأها في جلسة اليوم الثلاثاء 9 يناير/ كانون الثاني، بالتوقيع على استمارة تزكية السيسي في الترشح للرئاسة.

ويشترط الدستور المصري في مادته رقم 142 لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

أنيسة حسونة توقع على استمارة تزكية “الرئيس السيسى” لفترة رئاسية ثانية https://t.co/Z6NiNzxqMx — أخبارك الان (@newsn_co) ٩ يناير، ٢٠١٨

أما الإجراء الثاني الذي أعلنه رئيس ائتلاف دعم مصر لتزكية ترشح السيسي، فحدده السويدي، "نواب البرلمان لن يكتفوا بملء استمارات التزكية بل سيذهبون إلى دوائرهم ليساعدوا المواطنين فى أية معلومات يحتاجونها عن الانتخابات الرئاسية وذلك لجمع أكبر عدد من التوكيلات لترشح السيسي للانتخابات الرئاسية".

"التصدي للشائعات التي يثيرها المخربون لنظام الدولة" هذا هو ثالث الإجراءات التي تضمنتها خطة "ائتلاف دعم مصر" من أجل ترشح الرئيس المصري الحالي لفترة رئاسية ثانية.

وقال السويدي كذلك إن الائتلاف سيستمر في تبني القوانين التي تضمنها برنامج السيسي الانتخابي السابق، مضيفا أن حزمة التشريعات التي يصدرها مجلس النواب، ومن بينها قانون التأمين الصحي، والصلح الواقي من الإفلاس، وغيرها من القوانين، دليل على أن مصر تسير نحو نهج التنمية، وتحقيق الصالح للمواطن المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت، أمس الاثنين 8 يناير/ كانون الثاني، الجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تبدأ في 20 يناير الجاري بفتح باب الترشح لمدة عشرة أيام تبدأ في 29 يناير، وتنتهي في 2 أبريل المقبل بإعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية، إذا حصل أيًا من المرشحين على 50%+1 من الأصوات، أو في أول مايو/ أيار المقبل في حالة الإعادة.