خبير عسكري يوضح أسباب سقوط الطائرة السعودية ومصير طاقمها

كشف الخبير العسكري السعودي، عبد الله غانم القحطاني، تفاصيل جديدة عن أسباب سقوط طائرة التحالف فوق الأراضي اليمنية.

© AFP 2017/ PAUL CROCK "أنصار الله" تنشر فيديو لاستهداف طائرة تابعة للتحالف

وقال القحطاني، في اتصال هاتفي مع " سبوتنيك "، اليوم الثلاثاء، الطائرة سقطت فوق الأراضي اليمنية ، نتيجة خلل فني، وتم إنقاذ طاقمها".

وتابع قائلا "قائدي الطائرة التورنيدو أرسلوا إشارات استغاثة فور حدوث العطل للمحطة الأساسية، وخلال 3 ثوان تم التقاط الإشارة، ومن ثم توجهت فرق البحث والإنقاذ التابعة للتحالف، ومعهم قوات خاصة وتساندهم من الجو طائرات مقاتلة للحماية وكذلك طائرات تصوير".

وتابع القحطاني، "رافقت تلك القوات عناصر من الاستخبارات، ووجود الاستخبارات هنا أمر حاسم ومؤثر جدا".

ومضى بقوله

"ثم تمت حماية المكان والسيطرة عليه، ومن ثم وصلت الطائرات العمودية للإنقاذ، وتم انتشال قائدي الطائرة وهم بصحة جيدة، وتمت إعادتهم إلى أرض الوطن وانتهت العملية الخاصة".

وأوضح الخبير العسكري، العملية الخاصة، كانت عملية صعبة ومعقدة جدا، نظرا لصعوبة التضاريس والمناطق الجبلية وفي أرض العدو، وتحيط بها المليشيات من جميع الجهات.

وأشار إلى أنه "مع هذا تمت السيطرة على المكان وحمايته وإيصال طائرات الإنقاذ، فكانت هذه العملية معقده وطويلة واشتركت بها أكثر من جهة، وما صرح به الناطق العسكري هو أن العملية خلل فني".