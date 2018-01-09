مقتل 2 وإصابة 15 جراء سقوط قذائف على حي باب توما بدمشق

قتل شخصان وأصيب 15 آخرين، اليوم الثلاثاء 9 يناير/ كانون الثاني، جراء سقوط قذائف صاروخية على حي باب توما بدمشق.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy الجيش السوري يكسر حصار الجماعات المسلحة لقاعدة شرق دمشق

دمشق- سبوتنيك وقال مصدر في قيادة شرطة دمشق لوكالة "سبوتنيك" إن القذائف الصاروخية أدت لمقتل شخصين وإصابة 15 آخرين بجروح.

وأضاف المصدر "المجموعات المسلحة في حي جوبر أطلقت عدة قذائف صاروخية سقطت على حي باب توما، تسببت بوقوع أضرار مادية في المكان".