خبير سعودي: التحالف يعترف بتطور قدرات "الحوثيين" الدفاعية

قال الخبير العسكري السعودي، عبد الله غانم القحطاني، إن قدرات جماعة "أنصار الله" الدفاعية تطورت بصورة كبيرة في اليمن.

© REUTERS/ Khaled Abdullah خبير عسكري يوضح أسباب سقوط الطائرة السعودية ومصير طاقمها

قال القحطاني، في اتصال هاتفي مع " سبوتنيك "، اليوم الثلاثاء، "نعم تطورت قدراتهم الدفاعية والتحالف العربي اكتشف مبكرا أن الحوثيين لديهم تطورات في الدفاع الجوي".

وأضاف قائلا "باتوا يملكون صاروخ سام 7، وهذا الصاروخ سوفييتي الصنع ويستخدم كمضاد للطائرات في مدى يصل إلى 3700 متر".

واستطرد قائلا "مع هذا تم اكتشافه بواسطة طائرات التحالف في الأسابيع الماضية، وتم التعامل مع إحداها، وتم تصوير المشهد من خلال طائرات الاستخبارات، واستهدافه من خلال طائرات الأباتشي، وهو أمر معلن وموجود الآن على اليوتيوب ومحطات التلفزة".

وأكد الخبير الاستراتيجي، أن

"الحوثي تم إمداده بتلك الأسلحة من خارج اليمن، ومن يقوم بدعمه معروف وهم الإيرانيون، من خلال ما هو متواجد لديهم أو بالشراء من الخارج وتهريبه إليهم، وليس شرطا أن يكون من داخل إيران، بل من أي مكان".

وأشار القحطاني، إلى أن "قدرات الحوثيين تطورت تطورا كبيرا عن بداية الحرب".

وتابع قائلا "ففي البداية لم تكن لديهم صواريخ يصل مداها إلى 1500 كم أو 1200كم ، لكن تم تطوير تلك القدرات بمساعدة وبإرادة وبتشغيل وبتهريب وبصاينة وتخزين، الحرس الثوري الإيراني".

ومضى بقوله "هذا التطور لم يعد سرا، فعندما اكتشف التحالف أن لديهم سام 7، فهذا تطور كبير لأنه لم يكن موجودا لديهم في البداية نهائيا".

وحول تعامل التحالف العربي مع تلك الأوضاع الجديدة، قال الخبير الاستراتيجي، "يتم التعامل بأساليب مختلفة، منها على سبيل المثال عدم تمكين الحوثي من اصطياد طائراتنا، عن طريق الارتفاعات المختلفة والأسلحة الذكية التي تطلق أحيانا على أهدافها من خارج اليمن، وليس شرط أن تكون فوق الأراضي اليمنية".

واختتم قائلا

"التحالف يعلم جيدا قدرات الحوثي للدفاع الجوي، وبعض مضادات الطيران الأرضية الأخرى، كالمدفعية المضادة للطيران، ووضعها على رؤوس الجبال وحفر مناطق ثابتة لها، وهذا ما لا يقدر عليه الحوثي سوى بمساعده إيران وحزب الله".