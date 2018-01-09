سوريا: الاعتداءات الإسرائيلية تؤكد النهج العدواني الذي يتبعه كيان الاحتلال

قالت وزارة الخارجية السورية، اليوم الثلاثاء 9 يناير/ كانون الثاني، إن الاعتداءات الإسرائيلية تؤكد "النهج العدواني الذي يتبعه كيان الاحتلال".

© Sputnik. Mikhail Voskresensky قصف صاروخي إسرئيلي على أحد المواقع العسكرية السورية في ريف دمشق

وذكرت الوزارة، بحسب ما نقلت وكالة "سانا" السورية، أن "الاعتداءات الإسرائيلية تؤكد النهج العدواني الذي يتبعه كيان الاحتلال لتفجير المنطقة وزيادة تعقيد الأوضاع التي تمر بها خدمة لأغراض إسرائيل في دعم الإرهاب".

كما وجهت الخارجية السورية رسالتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة و رئيس مجلس الأمن الدولي بشان الاعتداءات الإسرائيلية بالصواريخ على أراض سورية اليوم.

واتهمت سوريا، في الرسالتين، إسرائيل بحماية من وصفتهم بـ "عملائها" وهما تنظيمي "داعش" وجبهة النصرة" الإرهابيين، عبر اعتداءاتها المتكررة على سوريا.

وأضافت الخارجية السورية، في رسالتيها، أن "الاعتداءات الإسرائيلية تؤكد النهج العدواني الخطير الذي يتبعه كيان الاحتلال الإسرائيلي لتفجير المنطقة وزيادة تعقيد الأوضاع التي تمر بها خدمة لأغراض إسرائيل في دعم الإرهاب وإدامة احتلالها للأراضي العربية".

وكانت القيادة العامة للجيش السوري والقوات المسلحة قد أعلنت، في بيان لها، أن "طيران العدو الإسرائيلي قام عند الساعة الثانية وأربعين دقيقة فجر اليوم بإطلاق عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة القطيفة بريف دمشق، مشيرة الى ان الدفاعات الجوية السورية تصدت لها وأصابت إحدى الطائرات".