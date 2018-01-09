سر إعلان "داعش" الحرب على "حماس" في غزة

مرحلة جديدة دخلها تنظيم "داعش" الإرهابي في سيناء بعدما أعلن الحرب على حركة "حماس" الفلسطينية عبر دعوة أطلقها التنظيم مؤخرا على لسان أحد عناصره.

© REUTERS/ Mohammed Salem إصابة القيادي في حركة حماس عماد العلمي بطلق ناري في رأسه بقطاع غزة

علق فخري غازي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح لـ" سبوتنيك " على ذلك الأمر، قائلا إن "العناصر التي أطلقت الدعوات ضد حماس والفلسطينيين بعضها كان ضمن صفوف حماس وهرب إلى سيناء إثر خلاف مع الحركة بعدما ظهرت وثيقتها الأخيرة التي أعلنتها العام الماضي والتي تخلت فيها عن بعض المبادئ واعترفت بحدود فلسطين لعام 1967".

وتابع قائلا "هرب بعض العناصر أيضا عقب الملاحقات، التي قامت بها الحركة بحق بعض العناصر في غزة، فيما أثر التقارب المصري مع الحركة على المشهد أيضا".

وأكد أن الكثير من العوامل دفعت العناصر الداعشية لاتخاذ الموقف، الذي أعلنته إلا أن هذا الأمر لن يؤثر على الوضع في الداخل نهائيا.

وأضاف قائلا "إنهم مجرد عناصر فردية هربت وتبعت التنظيم الإرهابي، وهم قلائل تقوم الحركة بتصفيتهم وتتبعهم فيما يقوم الجانب المصري بملاحقتهم في سيناء".

كما أوضح المؤرخ الفلسطيني عبد القادر ياسين، في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن الفترة المقبلة قد تشهد بعض المتاعب لحماس في تتبع عناصر التنظيم داغل غزة، إلا أنها عناصر مكشوفة وخطرها محدود يسهل السيطرة عليه.

وتابع أن "التنظيم منذ عامين وهو يعتبر الحركة خرجت عن الدين الإسلامي، والأمر لا يمثل أزمة خاصة أن التنظيم يعتبر كل ما دونه من فصائل إسلامية خارجا عن الإسلام".