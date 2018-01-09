ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الصاروخي على دمشق إلى 35 قتيلا ومصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا قصف مجموعات مسلحة لحيي باب توما والقصاع في العاصمة السورية دمشق إلى خمسة قتلى وثلاثين مصابا.

© Sputnik. Ali Hassan حشود للجيش السوري شرق دمشق... وبدء هجوم عكسي على مواقع الإرهابيين

دمشق — سبوتنيك . وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "المجموعات المسلحة في حي جوبر أطلقت أكثر من ثلاثين قذيفة صاروخية سقطت في حيي باب توما والقصاع، وسقطت اثنان منهما على برج الروس وتسببت بأضرار مادية بسيطة، فيما وصلت حصيلة الضحايا إلى خمسة قتلى وأكثر من 30 مصابا".

وكانت الحصيلة الأولية للاعتداءات الإرهابية على الأحياء السكنية في العاصمة دمشق شخصان و15 إصابة.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق لوكالة "سبوتنيك" أن "المجموعات المسلحة في حي جوبر أطلقت عدة قذائف صاروخية سقطت على حي باب توما، تسببت بوقوع أضرار مادية في المكان".