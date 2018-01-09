مصر تفتح تحقيقا عاجلا في أخبار نشرتها "نيويورك تايمز" تهدد الأمن العام

أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، ببدء تحقيق عاجل في أخبار تتعلق بموقف مصر من القضية الفلسطينية والقدس نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قبل أيام.

القاهرة — سبوتنيك . وبحسب بيان من النيابة العامة المصرية نشرته وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية، اليوم الثلاثاء، فأن " النائب العام أمر بإجراء تحقيق عاجل من أخبار تتعلق بمصر، من شأنها المساس بالأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وأضاف البيان أن "نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، تولت التحقيقات في الواقعة". ونشرت "نيويورك تايمز" الأمريكية هذا الأسبوع تقريرا زعمت خلاله أن تسجيلات صوتية وصلت صحفيا لديها، تفيد بأن أحد رجال الاستخبارات المصرية الكبار يعطي تعليمات وتوجيهات لعدد من الإعلاميين والفنانين بتقبل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس باعتبارها عاصمة لإسرائيل، على عكس الموقف المعلن من القاهرة.

وأعلن ترامب في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها بدلا من تل أبيب.وكانت مصر تقدمت بمشروع قرار في مجلس الأمن للحفاظ على الوضعية القانونية للقدس، وعدم الاعتراف بإقامة بعثات دبلوماسية للدول فيها، إلا أن واشنطن استخدمت حق النقض "فيتو" ضد القرار المصري — العربي، مما دفع المجموعة العربية للجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعتمدت القرار بأغلبية موافقة 128 دولة، ورفض 9 دول، وامتناع 35 دولة عن التصويت.

وأحدث تقرير "نيويورك تايمز" جدلا في مصر، فيما اعتبره رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية ضياء رشوان "محض أكاذيب".