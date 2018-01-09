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20:11 09 يناير/ كانون الثاني 2018
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    نفط كردستان

    العبادي: 9 مليارات دولار عائدات "كردستان العراق" من النفط في 2017

    © AFP 2017/ ALI AL-SAADI
    العالم العربي
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    أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن عائدات إقليم كردستان من تصدير النفط بلغت 9 تريليونات دينار عراقي (ما يعادل نحو 9 مليارات دولار أمريكي).

    نفط كركوك
    © REUTERS/
    ارتفاع إيرادات نفط العراق في نوفمبر من 5.45 إلى 6.02 مليار دولار

    القاهرة — سبوتنيك. وقال العبادي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، إن "مدخولات إقليم كردستان المعلنة من تصدير النفط بلغت 9 تريليونات دينار (نحو 9 مليارات دولار) خلال عام 2017"، حسبما نقلت قناة "إن آر تي" الكردية.

    وأضاف العبادي "هناك إيرادات أخرى لم يعلن عنها"، مشددا على أن "إيرادات النفط المصدر من كردستان لم تسجل في حساب حكومة الإقليم".

    وحول عدم إقرار البرلمان لموازنة عام 2018 حتى الآن، قال العبادي "تأخير الموازنة يهدف لإحراج الحكومة وأسباب عدم إقرارها غير مقنعة". 

    وطالب رئيس الوزراء العراقي حكومة إقليم كردستان، "بالإعلان عن كميات النفط المصدرة، وأسعارها، وأين ذهبت هذه الأموال وبأي حساب سجلت، وكيف تم التصرف بها، وكذلك أموال الجمارك والضرائب".

    وعن التفاوض بين بغداد وأربيل حول الحدود والمنافذ الحدودية، قال العبادي "للأسف حتى الآن، وعلى الرغم من الوعود العلنية التي أعطتها حكومة إقليم كردستان، لم يلتزم الإقليم بها"، متابعا "أرى أنهم هم من يعاقبون المواطنين ويورطونهم، لكننا نريد الالتزام بالدستور".

    وأضاف العبادي

    "مجلس النواب يعطل الموازنة من أجل الانتخابات وحسم مسألة الموازنة مهم جدا، وأسباب تأخيره غير مقنعة"، متابعا "حصة إقليم كردستان موجودة، وجرى توزيعها بحسب النسب السكانية، وبعدالة، وتأخير إقرار الموازنة يهدف به البعض للي ذراعنا لكي نزيد الحصة، هذا لا نسمح به"، قائلا "لا تلعبوا معنا هذه اللعبة لأنها ليست من مصلحة المواطنين".

    وشدد العبادي على أن "الانتخابات ستجري في موعدها المحدد، وعلى الجميع الاستعداد لها".

    وتتهم بغداد أربيل بالتعاقد بشكل غير قانوني مع شركات نفط عالمية لتصدير وإنتاج النفط والغاز في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة إقليم كردستان، فيما حذرت وزارة النفط العراقية الشركات من التعاقد مع كردستان دون علمها.

    وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت أوائل الشهر الجاري أن إيرادات تصدير النفط الخام من حقول النفط في وسط وجنوب العراق خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي نحو 6 مليارات و496 مليون دولار.

    انظر أيضا:

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