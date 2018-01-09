الجيش اليمني يسيطر على مناطق حدودية مع السعودية

أعلن الجيش اليمني السيطرة على مناطق جديدة في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، عقب معارك مع جماعة "أنصار الله".

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH سقوط ضحايا في هجوم لعناصر "القاعدة" في أبين جنوبي اليمن

ووفقا لما نشره موقع "26 سبتمبر.نت" التابع للجيش اليمني، تمكنت قوات الجيش اليمني اليوم الثلاثاء من السيطرة على منطقة سلبة وجبل شوكان وجبلة عمر وقرن شامان المطل على منطقة القعيف جنوب منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف".

وأكد الموقع أن قوات هادي "سيطرت أيضاً على معسكر الحجلا بمنطقة المهاشمة بخب والشعف، وتواصل التقدم باتجاه سوق الثلوث وجبل حبش الاستراتيجي في ذات المديرية".

فيما سقط 6 من مسلحي جماعة "أنصار الله" بين قتيل وجريح بانفجار لغم في محافظة الضالع وسط اليمن، ووفقاً للموقع فإن "لغماً مضاداً للدروع انفجر في مجموعة من أنصار الله على أطراف منطقة يعيس في مريس أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع لقوات هادي في منطقة الحيافي شمال يعيس، ما أسفر عن مقتل 4 منهم وإصابة 2".

وتشهد المحافظات الواقعة وسط اليمن، خاصة البيضاء والضالع معارك عنيفة بين القوات الحكومية و"أنصار الله"، بينما تتواصل المعارك على جبهات الجوف والمناطق الواقعة على الحدود مع السعودية التي تقود، منذ 26 أذار/ مارس 2015، تحالفا عسكريا لدعم قوات هادي في أنحاء اليمن، يستهدف بالغارات والعمليات العسكرية على الأرض معاقل مسلحي "أنصار الله" في أنحاء اليمن.

وأسفر النزاع في اليمن عن سقوط نحو 10 آلاف قتيل، ومئات الجرحى إلى جانب نزوح أكثر من 3 ملايين شخص، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.