"أنصار الله": طورنا منظومة دفاع تمكنت من إسقاط وإصابة طائرتين للتحالف بقيادة السعودية

صنعاء — سبوتنيك . وذكر بيان لوزارة الدفاع التابعة للجماعة في صنعاء، اليوم الثلاثاء، أن "القوات الجوية والدفاع الجوي تعلن إدخال منظومة صواريخ أرض — جو جديدة إلى ميدان المعركة، مطورة محليا بخبرات وكفاءات وطنية بحتة".

وأضاف البيان أن المنظومة الجديدة "تمكنت من إسقاط طائرة حربية معادية من طراز تورنيدو في محافظة صعدة، وإصابة طائرة حربية أخرى من طراز إف-15 في محافظة صنعاء.

يتبع…