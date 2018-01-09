مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": الجيش السوري يستعيد قرى وبلدات جديدة في ريفي حماة وإدلب

أفاد مصدر عسكري سوري لمراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، باستعادة الجيش السوري لقرى وبلدات جديدة في ريفي حماة وإدلب.

دمشق — سبوتنيك . وقال المصدر العسكري، إن "الجيش السوري يواصل عملياته العسكرية ضد تنظيم جبهة النصرة في ريفي إدلب وحماة، واستعاد السيطرة على قرى وبلدات رسم الحميدي والعادلية ووريدي والعوجة وتل العوجة وبرتقالة والجابرية وكراتين كبير وكراتين صغير واسطبلات وسروج شمالي و والخريبة وربيعة برنان بريف إدلب الجنوبي الشرقي وعلى قرية أم صهريج بريف حماة الشمالي الشرقي".

وأضاف المصدر العسكري بأن "الجيش السوري يتقدم بوتيرة متسارعة بغطاء جوي ومدفعي أدى إلى انهيار دفاعات مسلحي النصرة والفصائل المتحالفة معها".

وكان مصدر عسكري قد أعلن في وقت سابق اليوم، سيطرة الجيش السوري على قريتي الشاكوسية والرهجان في ريف حماة".