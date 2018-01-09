الجيش الإسرائيلي لـ"سبوتنيك": مقتل المستوطن الذي أصيب في إطلاق نار جنوب غربي نابلس

وكتب الجيش الإسرائيلي في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "تعرضت مركبة إسرائيلية لإطلاق نار مما أدى إلى إصابة مواطن بجروح بالغة نقل على أثرها لتلقي العلاج في المستشفى لكنه فارق الحياة جراء إصابته".
وجاء في البيان: "قامت قوات الجيش بتمشيط المنطقة بحثًا عن المشتبه به بتنفيذ الاعتداء الذي نفذ عبر إطلاق سيارة مسرعة النار تجاه المركبة التي كان يستقلها القتيل".
وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن المستوطن قتل جراء إصابته الحرجة حيث نقل للمشفى لكن الطواقم الطبية لم تنجح في إنقاذه، ولم يتم الإعلان عن حالة المصاب الآخر.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)