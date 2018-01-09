الجيش الإسرائيلي لـ"سبوتنيك": مقتل المستوطن الذي أصيب في إطلاق نار جنوب غربي نابلس

أكد الجيش الإسرائيلي لوكالة "سبوتنيك" مقتل المستوطن الذي أصيب في إطلاق نار جنوب غرب نابلس.

© AP Photo/ Majdi Mohammed إصابة إسرائيلي بجروح بالغة إثر تعرض سيارته لإطلاق نار شمالي الضفة الغربية

رام الله — سبوتنيك . أكد الجيش الإسرائيلي مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة آخر بجروح إثر عملية إطلاق نار وقعت مساء اليوم الثلاثاء قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وكتب الجيش الإسرائيلي في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "تعرضت مركبة إسرائيلية لإطلاق نار مما أدى إلى إصابة مواطن بجروح بالغة نقل على أثرها لتلقي العلاج في المستشفى لكنه فارق الحياة جراء إصابته".

وجاء في البيان: "قامت قوات الجيش بتمشيط المنطقة بحثًا عن المشتبه به بتنفيذ الاعتداء الذي نفذ عبر إطلاق سيارة مسرعة النار تجاه المركبة التي كان يستقلها القتيل".

وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن المستوطن قتل جراء إصابته الحرجة حيث نقل للمشفى لكن الطواقم الطبية لم تنجح في إنقاذه، ولم يتم الإعلان عن حالة المصاب الآخر.