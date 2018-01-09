الكشف عن مخطط أمريكي لعزل عباس من منصبه

كشف مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية والشؤون الخارجية، نبيل شعث، عن تسريبات حول خطة أمريكية لعزل الرئيس محمود عباس أبو مازن من منصبه.

© AP Photo/ Issam Rimawi عباس يهدد بالتحرك دوليا ردا على قرار إسرائيل بضم مستوطنات الضفة

وقال شعث لوكالة "الأناضول"، إنه لا حقيقة لمشاركة أطراف عربية في الخطة الأمريكية، رافضا الإفصاح عن أي تفاصيل.

وأوضح نبيل شعث أن الرئيس الفلسطيني يتعرض لضغوطات أمريكية هائلة، من أجل القبول باستمرار الولايات المتحدة وسيطا لعملية السلام في المنطقة، مشددا على أن الدور الأمريكي كوسيط للسلام انتهى.

ودعا شعث إلى ضرورة توجيه المعركة نحو الاحتلال الإسرائيلي، الذي يحاول شق الموقف الفلسطيني الموحد.

وأشارت تقارير صحفية إلى كشف أجهزة الأمن الفلسطينية عن محاولات عربية وأمريكية لعزل عباس من منصبه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، موجها بنقل سفارة واشنطن من تل أبيب للمدينة.

يذكر أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية توقفت في أبريل/نيسان 2014، إثر رفض إسرائيل وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وقبول حل الدولتين على أساس دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.