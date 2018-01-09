يمني يطلق الرصاص على ابنته "متعمدا" أثناء عرسها

تعرضت فتاة يمنية لإصابات إثر إطلاق والدها النار عليها أثناء الاحتفال بزفافها، متسببا في مقتل امرأة كانت معها.

© Sputnik. Ali Salem نجاة اثنين من كبار المسؤولين في اليمن من محاولة اغتيال

وكشفت مصادر محلية، أن الوالد أصابته حالة من الغضب لإصرار عريس ابنته على إطالة مدة التجوال بالسيارات في شوارع عدن.

وقام الرجل بإطلاق النار على السيارة التي كانت تقل العروسين، مصيبا العروس ومزهقا روح سيدة بجانبها.

يذكر أن إطلاق الرصاص في الأفراح اليمنية يعد من العادات الشائعة التي دائما ما تتسبب في إصابات وحوادث قتل.