ناجون يكشفون عن غرق 50 مهاجرا بالقرب من ليبيا

ذكر ناجون من قارب غرق قبالة ساحل ليبيا اليوم الثلاثاء، أن نحو 50 شخصا كانوا معهم على متن القارب فقدوا وربما لقوا حتفهم.

© REUTERS/ MOAS/Jason Florio نيجيريا تبدأ عملية إجلاء كبرى لمواطنيها من ليبيا

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، انتشلت سفن خفر السواحل الليبي نحو 300 مهاجر من ثلاثة قوارب قبالة الساحل اليوم، إلا أن أحد هذه القوارب غرق ولم يعثر خفر السواحل سوى على 16 ناجيا.

وقال ناصر القمودي آمر دورية زوارق صبراتة: "قرابة الساعة العاشرة صباحا وجدنا قارب الهجرة للأسف كان كليا يعتبر غارقا. وعثرنا على 16 مهاجرا أحياء والباقي كانوا مفقودين".

وأضاف القمودي "كانوا متشبثين في القارب وتم إنقاذهم، وللأسف لم نجد أيا من الجثث أو الناجين الآخرين".

وأكد عدد من الناحين الذين أعادهم خفر السواحل إلى قاعدة بحرية في طرابلس، أنه كان هناك في الأساس نحو 70 شخصا على متن القارب عندما أبحر قرب مدينة الخمس إلى الشرق من العاصمة.

جدير بالذكر أنه تم أيضا العثور على قاربين آخرين قبالة ساحل مدينة الزاوية غربي طرابلس.