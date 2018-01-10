عباس يتلقى اتصالا هاتفيا من الملك سلمان

هاتف ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء يوم الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

© AP Photo/ Hassan Ammar تقرير يرصد سر قرار الملك سلمان العاجل.. وخبراء يحذرون ولي العهد

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أكد الملك سلمان على موقف السعودية الدائم والثابت والداعم للحقوق الفلسطينية في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت "وفا"، أكد ملك السعودية على ضرورة استمرار التنسيق اليومي المباشر بما يضمن دعم القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى، مؤكدا موقف بلاده الثابت من قضية فلسطين، وخاصة مدينة القدس.

وتابعت "وفا"، شكر الرئيس محمود عباس ملك السعودية على هذا الموقف الداعم لحق الشعب الفلسطيني تماما كما كان موقف المملكة منذ عهد الملك المؤسس، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وحتى الآن".

وذكرت "وفا"، أن الرئيس عباس وملك السعودية اتفقا على استمرار التنسيق المباشر في المرحلة المقبلة.