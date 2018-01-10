"شرط رئيسي" مقابل الحصول على تأشيرة العمل في الإمارات

وضعت حكومة الإمارات العربية المتحدة، شرطا رئيسيا مقابل الحصول على تأشيرة عمل لديها.

واعتمدت اللجنة التنسيقية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (1/8) لعام 2018، اشتراط حصول القادمين للدولة بغرض العمل، تقديم "شهادة حسن سيرة وسلوك"، مقابل الحصول على تأشيرة عمل، بحسب ما نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأكدت اللجنة أن الشهادة الواجب تقديمها، يجب أن تكون صادرة من الدولة التي ينتمي لها الشخص أو الدولة، والتي تثبت إقامته المعتادة فيها خلال الخمس سنوات الأخيرة.

ولابد أن تكون الشهادة أن مصدقة من بعثات الدولة في الخارج، أو من مراكز التصديقات (مراكز إسعاد المتعاملين)، التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وتأتني هذه الخطوة،، في إطار مساعي حكومة الإمارات، لخلق مجتمع أكثر أمانا واستقرارا لمحافظتها هلى دورها الريادي في هذا المجال، وإيمانا منها بأهمية حماية أفراد المجتمع، بحسب ما أكدته اللجنة في اجتماعها.

وسيتم تطبيق ذلك الشرط، اعتبارا من 4 فبراير/ شباط المقبل.