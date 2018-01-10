البحرية الليبية: إنقاذ 279 مهاجرا غير شرعي وفقدان 100 آخرين

أعلنت القوات البحرية الليبية عن إنقاذ 279 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة قبالة شواطئ مدينتي الخمس والزاوية غرب ليبيا بعد تحطم قاربهم، مشيرة إلى فقدان 100 مهاجر قبالة ساحل مدينة الخمس 100 كلم شرق العاصمة طرابلس .

© REUTERS/ MOAS/Jason Florio نيجيريا تبدأ عملية إجلاء كبرى لمواطنيها من ليبيا

البيضاء — سبوتنيك . وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الليبية إن "حرس السواحل تمكن فجر الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2017، من إنقاذ 17 مهاجر غير شرعي من قارب محطم شمال مدينة الخمس من بينهم نساء، كان قاربهم المطاطي قد تحطمت أرضيته و انهارت بالكامل وبقى الناجون متشبثين ببالون القارب حتى وصول النجدة من الزورق صبراتة".

وأضافت البحرية الليبية، بأنه تم "إنقاذ ما مجموعه 267 مهاجرا غير شرعي، من بينهم نساء و17 طفلا، من جنسيات أفريقية، ومنهم 6 رجال من بنغلاديش وامرأة واحدة و2 من باكستان، كانوا على متن قاربين مطاطيين، وذلك شمال الزاوية تم الوصول بهم بعد الخامسة إلى قاعدة طرابلس البحرية".

وأوضحت البحرية، أن "مجموع ما تم إنقاذه يوم الثلاثاء، 279 مهاجرا غير شرعي من بينهم 19 امرأة، و17 طفلا، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من المفقودين لا يقل عددهم عن 90 — 100 مهاجر".