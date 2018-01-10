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10:31 10 يناير/ كانون الثاني 2018
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    محمد بن سلمان أثناء إقرار موازنة 2018

    إقالة أمير سعودي من منصبه بسب "رسالة صوتية" مسربة

    © REUTERS/
    العالم العربي
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    أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، قراراً بإعفاء الأمير عبدالله بن سعود بن محمد آل سعود من منصبه كرئيس لاتحاد الرياضات البحرية.

    الملك سلمان
    © REUTERS/
    "رسالة صوتية" لأمير سعودي تكشف تفاصيل ما حدث داخل القصر الملكي
    ووفقاً لصحيفة "عكاظ"، فقد أعلن آل الشيخ تعيين اللواء ركن حمد الجعيد رئيساً للاتحاد على أن يباشر مهامه اعتباراً من تاريخه.

    من جانبه، قال موقع "الخليج 365"، إن قرار الإقالة جاء بأمر مباشر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع أنباء تشير إلى توقيفه وإيداعه سجن "الحائر"، لتكذيبه رواية النيابة العامة بشأن اعتقال الأمراء المحتجين داخل القصر الملكي.

    وأوضح الموقع، أن سبب إقالة الأمير يعود إلى تسجيل صوتي انتشر، مساء الاثنين الماضي، قال فيه إن كل الاتهامات ضد الأمراء المقبوض عليهم، يوم الخميس الماضي، "مزيفة تماماً" و"لا يمكن تصديقها"، وأعلن وقوفه إلى جانب أبناء عمومته.

    وكانت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية كشفت عن مفاجأة من العيار الثقيل، وأعلنت أسماء بعض الأمراء السعوديين المقبوض عليهم بعد اتهامهم بالتجمهر اعتراضاً على عدم تحمل الدولة تكاليف فواتير الكهرباء، مشيرة إلى أن السبب ليس ما أعلنته السلطات السعودية.

    وقالت، إن نجلي مالك "المراعي"، أكبر شركة ألبان سعودية، من بين الأمراء الذين أعلنت المملكة القبض عليهم الأسبوع الماضي بسبب التجمهر ضد قرار الحكومة بالتوقف عن دفع فواتير الخدمات لهم، مؤكدة أن الأمراء "نايف بن سلطان" و"سعود بن سلطان"، أبناء الملياردير سلطان بن محمد الكبير، مؤسس شركة المراعي، كانا من بين 11 أميراً تم القبض عليهم، بالإضافة إلى الأمير نايف عضو في مجلس إدارة شركة المراعي، ورئيس ثالث أكبر شركات الاتصالات السعودية "زين"، وذلك بحسب ثلاثة أشخاص مطلعين.

    انظر أيضا:

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