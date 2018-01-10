بالفيديو... فيلم جديد عن الحروب الملكية بين عائلة آل سعود

ويأتي الفيلم بعنوان:"بيت آل سعود.. العائلة في الحرب"، وهو وثائقي مكون من 3 أجزاء، حسب صحيفة "إكسبرس".

ويعرض الفيلم التحديات التي تواجه آل سعود في العموم، وتلك التي تواجه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي حاليا.

#الشعب_السعودي_يحب_الملك

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اللهم احفظ مملكتنا الغالية واحفظ قائدنا ومليكنا ووالدنا، الذي يسهر على راحتنا ويأمر بكل مايفيد المواطن والوطن، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واحفظ ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز امين 🇸🇦♥️ pic.twitter.com/EtVam1V50J — صالح ⚔️ (@saleh_a_9) January 5, 2018

لكن من هو ولي العهد؟

محمد بن سلمان هو ابن الملك الحالي سلمان، وقد "وضع" في منصبه عن طريق والده، العام الماضي، بعد أن أزاح الملك ابن عمه محمد بن نايف من المنصب، وأعطى ابنه محمد (32 عاما) كل الصلاحيات لإصلاح اقتصاد البلاد المعتمد على النفط.

وقد جعل نظام الحكم في السعودية، الملوك ينحدرون من أبناء الملك الأول عبد العزيز آل سعود، وهو مؤسس السعودية الحديثة، وحكم المملكة منذ 1932 وحتى عام 1953، ما جعل البلاد تمتد من الخليج وحتى البحر الأحمر، ومن العراق إلى اليمن، حسب صحيفة "إكسبرس".

صورة نادرة للمؤسس الملك عبدالعزيز مع أخيه الأمير عبدالله بن عبدالرحمن عام 1936م — رحمهما الله تعالى.



اشتهر الأمير بلقب «عالِم آل سعود وفقيههم»،

وعُدّ مرجعاً في التاريخ السعودي والأنساب وأخبار القبائل، وكان مجلسه مجمع العلماء والأدباء والشعراء والمفكرين، كما كان يملك مكتبة ضخمة. pic.twitter.com/jq9fOUMnZJ — ذاكرة الماضي الجميل (@ksaoldphoto) January 10, 2018

ويعرض وثائقي بي بي سي شجرة العائلة المالكة في السعودية، فبعد وفاة الملك عبد العزيز آل سعود، تولى ابنه سعود بن عبد العزيز الحكم حتى عام 1964، والذي واجهت حكومته صعوبات في فهم العصر الجديد الذي تمر به المملكة "عصر النفط".

صورة جميلة ونادرة

الملك عبد العزيز ال سعود مع عبد اللطيف باشا المنديل.. اول وزير تجارة عراقي

الصورة امام قصر المنديل في الزبير

البصرة — عام ١٩١٦#iraqesque #baghdad_Salam pic.twitter.com/U7QbU6NaYP — Baghdad Dar Al Salam (@baghdad_salam) January 9, 2018

بعده جاء الملك فيصل بن عبد العزيز، والذي تمكن من تحويل المملكة إلى دولة حديثة، وجعل من السعودية قوة عالمية خصوصا وقت حظر النفط العربي في السبعينيات، حسب صحيفة "إكسبريس".

ثم حكم البلاد الملك خالد بن عبد العزيز الذي حدثت وقت حكمه واقعة الاستيلاء على الحرم المكي.

وجاء الملك فهد بن عبد العزيز، وهو من قام بعمل مشاريع حديثة كبرى فى المملكة، لكنه سمح للإسلاميين المحافظين بالتأثير على التعليم والمجتمع، وتعرض الملك فهد لسكتة دماغية، أدت إلى أن يقوم أخوه غير الشقيق عبد الله بإدارة أمور الحكم، حسب صحيفة "إكسبريس".

الشهيد علي عبدالله صالح وملك الإنسانية والرخاء الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود!! pic.twitter.com/e6B2toTIjO — دانيال (@Daniel_Yemen) January 6, 2018

ويذكر الفيلم العائلة تفصيلا، ومن حكموا السعودية من خلالها، وصولا إلى الملك سلمان، الذي تولى الحكم في يناير/ كانون الثاني عام 2015، بعد وفاةا الملك عبد الله، واتخذ قرارات لجعل ابنه وليا للعهد، وفي عهده، تبنت المملكة سياسة خارجية هجومية، في اليمن، وقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وقطر.