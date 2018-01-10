بالفيديو... فيلم جديد عن الحروب الملكية بين عائلة آل سعود

#الشعب_السعودي_يحب_الملك— صالح ⚔️ (@saleh_a_9) January 5, 2018
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اللهم احفظ مملكتنا الغالية واحفظ قائدنا ومليكنا ووالدنا، الذي يسهر على راحتنا ويأمر بكل مايفيد المواطن والوطن، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واحفظ ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز امين 🇸🇦♥️ pic.twitter.com/EtVam1V50J
صورة نادرة للمؤسس الملك عبدالعزيز مع أخيه الأمير عبدالله بن عبدالرحمن عام 1936م — رحمهما الله تعالى.— ذاكرة الماضي الجميل (@ksaoldphoto) January 10, 2018
اشتهر الأمير بلقب «عالِم آل سعود وفقيههم»،
وعُدّ مرجعاً في التاريخ السعودي والأنساب وأخبار القبائل، وكان مجلسه مجمع العلماء والأدباء والشعراء والمفكرين، كما كان يملك مكتبة ضخمة. pic.twitter.com/jq9fOUMnZJ
صورة جميلة ونادرة— Baghdad Dar Al Salam (@baghdad_salam) January 9, 2018
الملك عبد العزيز ال سعود مع عبد اللطيف باشا المنديل.. اول وزير تجارة عراقي
الصورة امام قصر المنديل في الزبير
البصرة — عام ١٩١٦#iraqesque #baghdad_Salam pic.twitter.com/U7QbU6NaYP
الشهيد علي عبدالله صالح وملك الإنسانية والرخاء الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود!! pic.twitter.com/e6B2toTIjO— دانيال (@Daniel_Yemen) January 6, 2018
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