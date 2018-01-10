من خفايا لقائه الأخير... نصر الله يكشف موعد دخول "القدس" (فيديو)

© AFP 2017/ نصر الله يدعو الفصائل لوضع استراتيجية موحدة وخطة متكاملة لمواجهة إسرائيل

وقال كليب، خلال برنامج يعرض على محطة "إم تي في" اللبنانية، إن اﻷمين العام لحزب الله حسن نصر الله أكد له أن مسألة دخول المقاومة إلى القدس حقيقة واقعة، وليست مجرد كلام.

وقال كليب، إنه وبعد مقابلته اﻷخيرة مع نصر الله، وتحت الهواء طرح عليه السؤال مجدداً حول الدخول إلى القدس، وكان الجواب من نصر الله هو التأكيد أن المقاومة سوف تدخل مدينة القدس وخلال هذه الحقبة الزمنية، شارحاً له الأسباب الموضوعية والسياسية والعسكرية والدينية، مؤكداً أنه كان على يقين من تحقيق هذا النصر.