الجيش الإسرائيلي يعزز وجوده في الضفة الغربية عقب مقتل مستوطن

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عن إغلاقه الجزء الغربي من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية إغلاقاً كاملاً حتى إشعار آخر، والدفع بتعزيزات أمنية مشددة إلى المنطقة، وذلك عقب مقتل مستوطن إسرائيلي، مساء يوم أمس الثلاثاء، في عملية إطلاق نار عند مستوطنة "حفوت جلعاد" على سيارته برصاص مسلحين.