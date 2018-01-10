حقيقة إلغاء الأمر الملكي بشأن قيادة المرأة السعودية للسيارة

ونفت "هيئة مكافحة الشائعات" في السعودية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات، مؤكدة أن الخبر لم يصدر عبر وكالة الأنباء السعودية "واس" أو القنوات الرسمية، ومصدر الإشاعة مواقع وحسابات مسيئة تدار من خارج المملكة.

ما يتداول مؤخراً عن #إلغاء_قيادة_المرأه للسيارة غير صحيح ولم يصدر عبر وكالة الانباء السعودية أو القنوات الرسمية, ومصدر الإشاعة مواقع وحسابات مسيئة تدار من خارج المملكة.https://t.co/yTU5EN78Cmhttps://t.co/Tl4lBcud4R — هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors) January 9, 2018

وانتشر "هشتاغ" جديد في المملكة العربية السعودية باسم "#إلغاء_قياده_المراه"، وحصد أكثر من 97 ألف تغريدة، وانقسمت التغريدات بين معارضين للخبر ومؤيدين له، ورأى البعض أن قرار قيادة المرأة للسيارة في السعودية من عدمه لا يحتاج إلى كل هذا الجدل، بينما طالب البعض أن يتم إلغاء قيادة المرأة في حال لم يكن الخبر صحيحاً، وذلك وفقاً لـ "BBC".

#الغاء_قياده_المراه

لن تلغى قيادة المراه وسوف تاخذ كامل حقوقه غصب عنكم.. — Mazen Bin Afef (@MAZEN_TOON) January 9, 2018

​#الغاء_قياده_المراه

بداية فساد

لا يميز بلدنا عن غيره ف العالم الا تطبيق الشريعه الإسلاميه غير باقي البلدان

يا من بيده القراراتق الله والغه — اسير النصر (@iturki32) January 9, 2018

​نأمل من القيادة الحكيمة الموافقة على هذا القرار وهو إلغاء قيادة المرأة #الغاء_قياده_المراه

— حسن البكري (@hasn757216) January 9, 2018

​