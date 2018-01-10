ليبرمان يطلب بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

تعقد "لجنة البناء والتخطيط العليا" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بطلب من وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، للموافقة على البناء الفوري لألف ومئتين وخمسة وثمانين وحدة استيطانية جديدة في أرجاء الضفة الغربية، أبرزها منطقة غور الأردن ومستوطنات الطوق التي تحيط بالقدس وفي الحي الاستيطاني داخل مدينة الخليل.