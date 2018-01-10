بعد أنباء عن تحالف تركي سوداني قطري... مسؤول في الدوحة يزور الخرطوم

أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، بأن النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، وصل مساء أمس الثلاثاء، إلى الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وذلك لبحث العلاقات الثنائية وآخر التطورات على الساحة الإقليمية.

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ورحب النائب العام السوداني مولانا عمر، في تصريح لوكالة " سونا "، بزيارة النائب العام القطري، للسودان والتي وصفها بالهامة في إطار تمتين العلاقات في المجال القانوني ونقل التجارب وتبادل الخبرات، مشيراً إلى العلاقات الوطيدة والمتطورة التي تربط قطر والسودان في كافة المجالات.

وقال مولانا عمر، إن زيارة بن فطيس المري تأتي في إطار الإطلاع على تجربة النيابة العامة في السودان وتبادل الخبرات والزيارات في هذا المجال والتدريب المشترك لوكلاء النيابة في البلدين.

وأوضحت الوكالة السودانية أن بن فطيس المري سيلتقي النائب العام بدولة قطر خلال زيارتة إلى السودان، رئيس القضاء، وزير العدل، والنائب العام وأعضاء النيابة العامة، ومدير جامعة الخرطوم كما سيقوم بزيارة إلى كرسي النيلين لحكم القانون ومكافحة الفساد وسيقدم محاضرة بمعهد العلوم القضائية والقانونية.

وكانت وسائل إعلام تركية قالت، في وقت سابق، إن رؤساء أركان الجيوش التركي والسوداني والقطري عقدوا اجتماعا ثلاثيا في الخرطوم، على هامش الزيارة التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان، واستمرت يومين.

فيما اتخذت المملكة العربية السعودية أول خطوة لها عقب اللقاء الثلاثي في الخرطوم، وأرسل ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، مساعده الفريق طيار ركن محمد عبد الله العايش، إلى السودان على رأس وفد عسكري، للقاء الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع السوداني، والفريق أول مهندس ركن عماد الدين مصطفى عدوي، رئيس الأركان المشتركة السوداني، بحضور السفير علي حسن جعفر، سفير السعودية بالخرطوم.