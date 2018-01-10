الكشف عن حقيقة إطلاق سراح مفتي "داعش" في الموصل

نفت قيادة عمليات نينوى، اليوم الأربعاء، الأنباء الواردة عن إطلاق سراح مفتي تنظيم "داعش" في مدينة الموصل، داعية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار.

وقالت القيادة في بيان: "إن صحفاً ووكالات أنباء تروج بين الحين والآخر أخبارا ملفقة لقضايا حساسة بقصد إرباك الأجهزة الأمنية والتقليل من جهدها الوطني في مكافحة الارهاب"، مبينة أن "تلك الوسائل تعد قصصاً وهمية لوقائع غير موجودة في الأصل، كما ورد في صحيفة "عكاظ" عن دعوى إطلاق سراح الإرهابي عز الدين طه أحمد وهب، الذي عمل وإلى حين تحرير الموصل من قواتنا المسلحة البطلة مفتياً لداعش، وأودع التوقيف بانتظار المحاكمة أصولياً"، بحسب ما نقلته "السومرية نيوز".

واضافت القيادة بحسب البيان، أنه "في الوقت الذي ننفي فيه قطعاً حصول عملية إطلاق سراح ولأي سبب كان، نلفت انتباه الصحيفة المذكورة على توخي الدقة في نقل الخبر"، مطالبة إياها بـ"أن لا تضع نفسها جهة لترويج الإشاعات الضارة والأخبار المثيرة بالضد من السلم الاجتماعي العراقي".

ونشرت صحيفة عكاظ، أول أمس الاثنين، خبر إطلاق سراح مفتى تنظيم "داعش" في مدينة الموصل مقابل مبلغ مالي قدره سبعة آلاف دولار، مبينة أن عمليات إطلاق سراح الكثير من الإرهابيين تتم عبر دفع الرشاوى.