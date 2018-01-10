صحيفة: مفاجأة من "دول المقاطعة" تهدد "كنز قطر"

كشف تقرير لصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، عن مفاجأة من "دول المقاطعة" قد تهدد "كنز قطر".

© AP Photo/ Gregorio Borgia قطر: مصلحتنا أن تبقى مصر آمنة ومستقرة ولسنا مسؤولين عن توتر العلاقات معها

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن "مصر مرشحة لتأمين احتياجات دول الخليج من الغاز الطبيعي المسال، مع انطلاق إنتاج الغاز من حقل "ظهر" الضخم، في ظل الأزمة الخليجية"، مضيفاً أن "استمرار الأزمة بين دول الخليج وقطر، التي تعد مورداً أساسياً للغاز لكل من الإمارات وسلطنة عمان، فإنهم سيبحثون عن بديل آخر لتأمين احتياجاتهم من الغاز

وتوقع التقرير، أن "يصل إنتاج حقل "ظهر"، الذي اكتشف عام 2015، إلى 350 مليون قدم مكعب يومياً خلال العام الجاري، وفي ظل العلاقات الجيدة بين القاهرة والرياض وأبوظبي فإن مصر مرشحة لتوفير احتياجات الدول الخليجية من مادة الوقود الأزرق".

وأفادت الصحيفة، بأن "مستوردات منطقة الشرق الأوسط من الغاز الطبيعي المسال ستنخفض مع اتجاه مصر للاكتفاء الذاتي بفضل بدء الإنتاج من حقل "ظهر" في 2017، والذي تقدر احتياطاته بنحو 850 مليار متر مكعب"، لافتا إلى أن "واردات الشرق الأوسط بلغت حوالي 16.2 مليار طن من الغاز المسال، خلال 2017، بانخفاض تقريبا 2.1 مليون طن عن عام 2016".

الجدير بالذكر، أن حقل "ظهر" يقع في منطقة "امتياز شروق" قبالة سواحل مصر، وتقدر احتياطاته بنحو 850 مليار متر مكعب من الغاز، وينفذ مشروع حقل "ظهر"، "كونسورتيوم" والذي يضم شركات "بي بي" البريطانية و"إيني" الإيطالية و"روس نفط" الروسية إلى جانب مصر.