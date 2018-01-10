بالفيديو...الطيران الروسي والسوري ينجح في مهامه الدقيقة قرب دمشق

يسهم الطيران الحربي الروسي والسوري المشترك في إنجاح العمليات العسكرية المعقدة، التي عادة ما تجري في محيط العاصمة دمشق، وتحديداً في كل من جوبر وحرستا اللتين تشهدان هجمات متكررة للمسلحين على مواقع مدنية وعسكرية متاخمة بغية خلط الأوراق وتوسيع نطاق الوجود في محيط مدينة دمشق.

وحقق الطيران الحربي المستخدم في العمليات العسكرية الدائرة في محيط إدارة المركبات في حرستا أهدافه بشكل دقيق ونوعي، نظراً لقرب خطوط الاشتباك والمواجهة وصعوبة التعامل مع خطوط التماس التي عادة ما تكون متداخلة، حيث اعتمد على ضرب غرف العمليات وأماكن التجمع بعمق الغوطة الشرقية باعتبارها مركزا لانطلاق الهجمات باتجاه إدارة المركبات، وهذا ما أسهم في التخفيف من شدة الهجمات وفاعليتها وأدى لمقتل أعداد كبيرة من المسلحين المهاجمين.

وتشكل المعلومات الاستخباراتية التي يحصل عليها الجيش السوري العامل الأهم في تحديد الأهداف وضربها بدقة عالية كما يشكل عنصر الرصد الجوي والبري عاملاً إضافياً لتوثيق الضربات والتأكد من نتائجها. وقد أدت بعض الضربات النوعية لتدمير أنفاق محصنة بشكل كبير كانت العصب الأساسي لإمداد المسلحين بالذخيرة والمؤن، وهذا من الأسباب الرئيسية لتراجع المسلحين وخسارتهم للنقاط التي تقدموا إليها.