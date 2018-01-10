السيسي يتلقى أسئلة الشعب المصري (فيديو)

وأعلنت الصفحة الرسمية للرئيس على "فيس بوك" عودة مبادرة "اسأل الرئيس" ابتداء من اليوم (الأربعاء) وحتى 15 يناير(كانون الثاني) الجاري من خلال الموقع الرسمي للمبادرة.

وأشارت الصفحة إلى أن "مبادرة اسأل الرئيس انطلقت في ابريل ٢٠١٧ كأحد فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، وحرصا من الرئيس السيسي على التواصل المباشر مع كل أطياف المجتمع المصري، وتعزيز الثقة ومد جسور الحوار بين المواطنين والقيادة السياسية، استمرت فعالياتها في كافة المؤتمرات الوطنية المتعاقبة، لتصبح بذلك أحد أهم قنوات التواصل المباشر".



