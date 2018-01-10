السراج يدعو أمين عام الأمم المتحدة لزيارة ليبيا

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج، اليوم الأربعاء 10 يناير/ كانون الثاني، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى زيارة ليبيا، أملا في إيجاد حل للأزمة.

البيضاء- سبوتنيك. وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، إن "السراج تقدم خلال لقاء بدعوة إلى الأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لزيارة ليبيا بهدف إيصال رسالة إيجابية وإعطاء الأمل بوجود حل يلوح في الأفق".

2/2 In meeting with @UN_DPA Feltman, President Sarraj extended an invitation to @UN SG @antonioguterres to visit #Libya. It will send a positive message & give hope that a solution is in the horizon. pic.twitter.com/2WuXMms9GX — UNSMIL (@UNSMILibya) January 10, 2018

​وأكدت البعثة على "التزام الأمين العام بدعم العملية السياسية وإنهاء مراحلها كلياً وبناء مؤسسات مستقرة وفعالة في ليبيا".