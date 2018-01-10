الخارجية الفرنسية تدين عمليات القصف الجوي على إدلب

أعلنت باريس أن القوات السورية النظامية قصفت مدينة إدلب شمالي البلاد، وطالبت دمشق بإنهاء ما وصفته بـ"العنف" من أجل إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة.

© AP Photo/ Germano Assad تركيا تتهم سوريا باستهداف المدنيين والمعارضة المعتدلة في إدلب

القاهرة —. جاء في بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن "فرنسا تدين عمليات القصف المكثف التي نفذتها طائرات نظام بشار الأسد وحلفائه فوق منطقة إدلب خلال الأيام الأخيرة خاصة تلك التي استهدفت المدنيين وعددا من المستشفيات".

وأضافت أن "استهداف مراكز الصحة يعد خرقاً للقانون الدولي" كما عبّرت عن "قلقها الشديد تجاه الأزمة الإنسانية التي استفحلت بعد الغارات الجوية حيث اضطر عشرات آلاف المواطنين للفرار من منازلهم".

وفيما يتعلق بالغوطة الشرقية قالت الخارجية الفرنسية، إن "فرنسا تعبر عن سخطها تجاه ما يجري لسكان الغوطة حيث يعيش مئات آلاف المواطنين تحت الحصار وتحت غارات نظام الأسد في ظل رفض هذا الأخير إخلاء الجرحى والمرضى ومنهم الأطفال".

وتابعت "نطلب باحترام تعهدات أستانا من أجل وضع حد لأعمال العنف وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المحتاجة"، مؤكدة على "ضرورة التوصل لحل سياسي بأسرع وقت".