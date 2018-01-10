الخارجية الفرنسية تدين عمليات القصف الجوي على إدلب

وأضافت أن "استهداف مراكز الصحة يعد خرقاً للقانون الدولي" كما عبّرت عن "قلقها الشديد تجاه الأزمة الإنسانية التي استفحلت بعد الغارات الجوية حيث اضطر عشرات آلاف المواطنين للفرار من منازلهم".
وفيما يتعلق بالغوطة الشرقية قالت الخارجية الفرنسية، إن "فرنسا تعبر عن سخطها تجاه ما يجري لسكان الغوطة حيث يعيش مئات آلاف المواطنين تحت الحصار وتحت غارات نظام الأسد في ظل رفض هذا الأخير إخلاء الجرحى والمرضى ومنهم الأطفال".
وتابعت "نطلب باحترام تعهدات أستانا من أجل وضع حد لأعمال العنف وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المحتاجة"، مؤكدة على "ضرورة التوصل لحل سياسي بأسرع وقت".
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