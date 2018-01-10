صحفي ليبي: الدعم المقدم لإيقاف الهجرة غير الشرعية لا يكفي

قال الصحفي الليبي محمد السلاك إن الوضع في ليبيا حرج وهناك ملفات معقدة جدا تحتاج إلى دراسة وبالتالي إلى حلول، ومنها ملف المهاجرين غير الشرعيين، وهي قضية دولية وليست ليبية فقط، ما جعل الدولة لا تستطيع التعاطي مع الملف بحرفية، نتيجة لوجود انقسام سياسي كبير وتشرذم بين المكونات السياسية.

وكانت البحرية الليبية قد أعلنت، اليوم الأربعاء، أن ما بين 90 و100 مهاجر غير شرعي فقدوا في البحر المتوسط بعد غرق زورقهم قبالة السواحل الليبية، مشيرة إلى أنها استقت هذه الأرقام من إفادات مهاجرين كانوا على متن الزورق نفسه وتم إنقاذهم.

السلاك أكد أنه بالرغم من أن خفر السواحل يبذل جهودا كبيرة للسيطرة على الأمور ولكن الإمكانيات غير متوفرة، مطالبا برفع حظر التسليح حتى تستطيع ليبيا بسط سيطرتها على الأوضاع.

وأضاف، لبرنامج "في العمق" على راديو "سبوتنيك"، أن الدعم المقدم لمنع الهجرة غير الشرعية يعتبر غير كاف، وهناك مطالبات كثيرة للمجتمع الدولي بالقيام بواجباته.

وتحدث السلاك عن بعض التحفظات حول منظمة "العفو الدولية"، فبرغم جهودها إلا أنها تتحدث أن أفراد خفر السواحل الليبيين يعذبون المهاجرين للحصول على أموالهم، في حين أنهم لا يملكون أي أموال بالأساس.

وتابع الصحفي قائلا "غالبية المهاجرين من أفريقيا وفقراء فروا من ديارهم للبحث عن الرزق".

واختتم الصحفي حديثه، متسائلا "لماذا لا يتم الإنفاق على مشاريع تنموية في الدول الأفريقية التي تصدر اللاجئين، من خلال إجراءات استباقية وتحسين أوضاع الدول الفقيرة ومعالجة أسباب فرار هؤلاء المهاجرين، بالرغم من معرفتهم مسبقا بالمخاطر؟، وذلك حتى تتم السيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة".