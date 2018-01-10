نتنياهو يطالب محمود عباس بإدانة مقتل مستوطن إسرائيلي ويتهمه بتشجيع الإرهاب

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بإدانة مقتل مستوطن إسرائيلي، مساء أمس، بعملية إطلاق نار غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

القدس — سبوتنيك. وقال نتنياهو، خلال استقباله اليوم وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني، ووزير الخارجية الهولندي هالبي زيلسترا، "يجب على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، (أبو مازن) أن يدين عملية القتل المروعة التي ارتكبت أمس وأن يكف عن دفع الرواتب للقتلة ولأسرهم".

© AP Photo/ Majdi Mohammed إصابة إسرائيلي بجروح بالغة إثر تعرض سيارته لإطلاق نار شمالي الضفة الغربية

ورأى نتنياهو أن في هكذا أمر تتجلى الجذور الحقيقية للصراع، وهي الرفض الفلسطيني للاعتراف بدولة إسرائيل مهما كانت حدودها، إلى جانب تشجيع قتل الإسرائيليين أينما كانوا".

يذكر أن مستوطنا إسرائيليا يدعى "رازيئيل شيفاح" (35 عاما)، قتل يوم أمس الثلاثاء، جراء عملية إطلاق نار قرب قرية صُرة عند مدخل البؤرة الاستيطانية "حفوت غلعاد" غرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، عن إغلاق الجزء الغربي من مدينة نابلس إغلاقاً كاملاً حتى إشعار آخر، ودفع بتعزيزات أمنية مشددة إلى المنطقة.