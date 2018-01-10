صحفي تونسي: الاحتجاجات مستمرة لكنها لن تتطرق إلى الجانب السياسي

قال الصحفي التونسي رياض الصيداوي، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف، إن الاحتجاجات الشعبية مشروعة في حدود التعبير عن الرأي والالتزام بقواعد السلمية.

© AFP 2017/ FETHI BELAID إلقاء زجاجات مولوتوف على مدرسة يهودية جنوبي تونس

وعلق الصيداوي، اليوم الأربعاء، على الاحتجاجات التي شهدتها تونس خلال الأيام القليلة الماضية، قائلا "الاحتجاجات الشعبية مشروعة في حدود التعبير عن الرأي، لكن المخربين الذين يلجؤون إلى العنف يجب أن يحاكموا".

واستطرد الصيداوي لوكالة "سبوتنيك"، "المواطن التونسي من حقه التعبير عن رأيه ليلا أو نهارا ما دام في إطار الالتزام بالطرق السلمية".

واعتبر الصيداوي أن "المشهد في تونس الآن يمكن تقييمه بأنه حقق بعض المتطلبات التي خرجت من أجلها الثورة التونسية، وأن تونس تعيش أزهى عصور الحرية في الوقت الراهن، إلا أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادي ما زالت حتى الآن لم تحقق بعد".

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وتابع، لوكالة "سبوتنيك"، "التظاهرات في تونس ستستمر على المستوى الشعبي المطالب بتحسين الظروف المعيشية، خاصة أن الإجراءات الاقتصادية الجديدة تعد عبئا كبيرا على الطبقات المتوسطة والفقيرة وهو الدافع وراء استمرار التظاهرات".

ولفت الصحفي التونسي إلى أن "الاحتجاجات التي انطلقت من أجل الأسعار لن تتطرق إلى الجانب السياسي، نظرا لأن الشارع حين يخرج يكون من أجل مطالب محددة وليست عشوائية".

وكانت الحكومة التونسية قد وصفت الاحتجاجات، التي شهدتها البلاد ليلة الإثنين، بأنها "جرائم سرقة وشغب لا علاقة لها بالاحتجاج".

ودعا رئيس الوزراء يوسف الشاهد للهدوء، قائلا "الوضع الاقتصادي صعب، والناس يجب أن تفهم أن الوضع استثنائي وأن بلدهم يمر بصعوبات، ولكن نحن نرى أن 2018 سيكون آخر عام صعب على التونسيين". فيما دعت "الجبهة الشعبية" لتوسيع نطاق الاحتجاجات حتى إسقاط قانون المالية الجديد.