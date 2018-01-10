الجامعة العربية تحدد موعد استئناف اجتماعات مجلسها الوزاري بشأن القدس

وأضافت أنه "تم الاتفاق على عقد هذا الاجتماع بعد مشاورات تمت بين الأمانة العامة للجامعة العربية وكل من جمهورية جيبوتي الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري والمملكة الأردنية الهاشمية الرئيس الحالي للقمة العربية والوفد الوزاري العربي المصغر".
وكانت الجامعة العربية قد أعلنت عن تشكيل وفد وزاري السبت الماضي يضم وزراء خارجية كل من الأردن ومصر وفلسطين والمغرب والسعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة للأمين العام لجامعة الدول العربية، لمتابعة الآثار السلبية للقرار الأمريكي بشأن القدس وتبيان خطورته في ضوء المكانة التاريخية والدينية للقدس عند العرب والمسلمين.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف، في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وكلف وزارة الخارجية بنقل سفارة بلاده من مدينة تل أبيب إلى القدس، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية، واعتبرت أن أمريكا، بهذه الخطوة، فقدت دورها كوسيط محايد في مفاوضات السلام مع الإسرائيليين.
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