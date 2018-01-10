الجامعة العربية تحدد موعد استئناف اجتماعات مجلسها الوزاري بشأن القدس

أعلنت الأمانة العامة للجامعة العربية، أن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري سيستأنف اجتماعاته بشأن القدس في الأول من شباط/ فبراير المقبل.

القاهرة — سبوتنيك . وقالت الأمانة، في بيان اليوم الأربعاء، إنه "في ضوء ما تضمنه قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رقم (8221) بتاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي نص على إبقاء المجلس في حالة انعقاد والعودة للاجتماع في موعد أقصاه شهر لتقويم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات بما في ذلك عقد قمة عربية استثنائية في المملكة الأردنية الهاشمية، فقد تقرر عقد الاجتماع المستأنف لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في الأول من شهر فبراير المقبل، وذلك في ضوء ما تقرر في الاجتماع الوزاري العربي المصغر الذي عقد في الأردن يوم 6 يناير الجاري".

وأضافت أنه "تم الاتفاق على عقد هذا الاجتماع بعد مشاورات تمت بين الأمانة العامة للجامعة العربية وكل من جمهورية جيبوتي الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري والمملكة الأردنية الهاشمية الرئيس الحالي للقمة العربية والوفد الوزاري العربي المصغر".

وكانت الجامعة العربية قد أعلنت عن تشكيل وفد وزاري السبت الماضي يضم وزراء خارجية كل من الأردن ومصر وفلسطين والمغرب والسعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة للأمين العام لجامعة الدول العربية، لمتابعة الآثار السلبية للقرار الأمريكي بشأن القدس وتبيان خطورته في ضوء المكانة التاريخية والدينية للقدس عند العرب والمسلمين.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف، في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وكلف وزارة الخارجية بنقل سفارة بلاده من مدينة تل أبيب إلى القدس، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية، واعتبرت أن أمريكا، بهذه الخطوة، فقدت دورها كوسيط محايد في مفاوضات السلام مع الإسرائيليين.