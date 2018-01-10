بالفيديو... الشرطة السعودية تكشف تفاصيل "زواج المثليين" في مكة

انتشر فيديو، قبل بضعة أيام، على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم زواج شابين في مكة، والذي بدوره أثار ضجة كبيرة بين النشطاء.

وأظهر الشريط المصور لقطات منسوبة لحفل زفاف، شابان يحتفلان سوية على أنغام الموسيقى بحضور عدد آخر من الشباب.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة، اليوم الأربعاء، أن الفيديو يعود لـ"مشهد تمثيلي"، ظهر خلاله رجل بملابس نسائية، برفقة آخرين فيما يشبه حفلات الزفاف في السعودية.

وذكرت قناة "العالم"، أنه تم إلقاء القبض على المشاركين في المشهد، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.

ويشار إلى من قام بتقديم البلاغ للجهات الأمنية، هو شخص من بين الحضور، حيث قال إن من دعاه أخبره بوجود حفل شعبي، ليتفاجأ بالمشهد التمثيلي الذي يجسد "زواج المثليين".