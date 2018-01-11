قيادي فلسطيني: السعودية سلمتنا مقترحات "صفقة القرن"

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير" الفلسطينية أحمد مجدلاني، يوم أمس الأربعاء، أن صفقة القرن المقترحة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عملية التسوية في الشرق الأوسط نقلت إلى السلطة الفلسطينية عبر السعودية.

وجاء تصريح مجدلاني خلال مقابلة مع التلفزيون الفلسطيني، وقال: "الصفقة المذكورة تقوم على تصفية القضية الفلسطينية، وإنشاء حلف إقليمي ضد ما يسمى النفوذ الإيراني في المنطقة تكون "إسرائيل" جزءا منه".

وأوضح مجدلاني أن مستشار ترامب، وصهره، جاريد كوشنر، نقل تفاصيل الصفقة إلى ابن سلمان، والذي بدوره نقلها إلى الجانب الفلسطيني.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، كشفت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن الرئيس ترامب بدأ مع مستشاريه في وضع خطة جديدة لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود بين إسرائيل والفلسطينيين.