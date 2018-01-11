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    الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اسطنبول، تركيا 12 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    عباس يعتزم زيارة موسكو الشهر المقبل لبحث القرار الأمريكي بشأن القدس

    © REUTERS/ Kayhan Ozer
    العالم العربي
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    أعلن السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم زيارة روسيا في النصف الأول من الشهر المقبل لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط، بما فيها القرار الأمريكي بشأن القدس.

     

    ترامب
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
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    موسكو — سبوتنيك. وقال السفير الفلسطيني، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "يخطط للزيارة في النصف الأول من فبراير".

    وأفاد السفير أن عباس سيلتقي نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، ويبحث معه "الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل".

    وكانت وزارة الخارجية الروسية أعربت عن قلقها من قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشددة على اعتراف بلاده بالقدس الغربية فقط عاصمة لها، بينما تعترف بالشق الشرقي من المدينة عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية.

    وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقال: "قراري اليوم بشأن القدس يخدم مصلحة أمريكا وعملية السلام"، والقدس باتت عاصمة لإحدى أعظم الديموقراطيات في المنطقة، موضحًا أن الرؤساء السابقين رفضوا الاعتراف بأي عاصمة لإسرائيل ولكن اليوم اعترفنا بالواقع وهو أن القدس عاصمة لها، مشيرا إلى أنه وجه أمرا إلى وزارة الخارجية بتحضير خطة لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

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