التحاق 195 متخلفا عن الجيش السوري في الحسكة شمال شرقي سوريا

قامت السلطات السورية في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا بتسوية أوضاع 195 متخلفا عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية والفارين من بعض التشكيلات العسكرية من أبناء مدينة الحسكة وريفها.

© REUTERS/ Khalil Ashawi سوريا: تسوية أوضاع 121 شخصا من ريف حمص الشمالي في إطار المصالحة المحلية

وذكرت " سانا " أن مصدرا في لجنة مركز استقطاب مدينة الحسكة، قال: "إن اللجنة مستمرة في استقبال المواطنين المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والفارين الراغبين بتسوية أوضاعهم، مبينا أن عدد الذين تمت تسوية أوضاعهم بلغ حتى تاريخه 195 شخصا.

ولفت المصدر إلى أن اللجنة تزود الذين يراجعونها بوثائق للالتحاق بالتشكيلات العسكرية المنتشرة في محافظة الحسكة، داعيا جميع الفعاليات الاجتماعية والدينية للإسهام بفعالية لاستقطاب الراغبين بتسوية أوضاعهم لإعادتهم إلى مجتمعهم وممارسة حياتهم الطبيعية في وطنهم.

وأشار المصدر إلى وجود إقبال من الشباب على تسوية أوضاعهم نظرا لسهولة الإجراءات وإكمال خدمتهم في التشكيلات العسكرية المنتشرة في محافظة الحسكة.

وبحسب "سانا"، فقد أحدثت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا أخيرا عددا من مراكز الاستقطاب في محافظات الحسكة وحمص والرقة وديرالزور لإفساح المجال أمام المكلفين الذين تخلفوا عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو الفارين منها والراغبين في تسوية أوضاعهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية وأخذ دورهم بجانب رفاقهم في الدفاع عن الوطن.