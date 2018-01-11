إسرائيل: المصادقة على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية في الضفة

صادقت لجنة البناء والتخطيط العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، على بناء مئات الوحدات السكنية في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

© AP Photo/ Issam Rimawi عباس يهدد بالتحرك دوليا ردا على قرار إسرائيل بضم مستوطنات الضفة

القدس — سبوتنيك . وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، " فقد صادقت اللجنة على مخطط لبناء أكثر من 200 وحدة سكنية في مستوطنة "أورانيت"، وعلى خطة لبناء أكثر من 50 وحدة سكنية في "بتسئيل" في الأغوار، وخطط أخرى في مستوطنتي "أرئيل" و"ألفي منشي".

ومن المتوقع أن تعلن إسرائيل عن مناقصات لبناء الوحدات السكنية التي صودق عليها، والتي سيبدأ بناؤها بعد الإعلان عن المقاولين الفائزين في المناقصات.

وأضافت الصحيفة، في هذا السياق، أن "الإدارة المدنية" كانت قد صادقت نهائيا في العام الماضي على إقامة 3 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات، ولكن بدأ العمل الفعلي ببناء عشرات الوحدات السكنية، وتأخرت باقي المناقصات.

وصادقت اللجنة على مواصلة الدفع بخطط لبناء مئات الوحدات السكنية الأخرى، بعضها في "كفار أدوميم" و"غفعات زئيف".

يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، كان قد نشر هذا الأسبوع بيانا أعلن فيه أنه ستتم المصادقة على بناء 1200 وحدة سكنية، إضافة إلى الدفع بمخططات لبناء 2500 وحدة سكنية أخرى.

وأعلنت حركة "سلام الآن" اليسارية الإسرائيلية المعارضة للاستيطان في بيان لها أنه "تمت الموافقة على 6742 مشروع بناء في المستوطنات عام 2017، وهذا أعلى رقم منذ عام 2013، بينما في عام 2016 وافقت اللجنة على 2629 وحدة استيطانية".