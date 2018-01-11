روسيا وتركيا ترصدان خروقات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا...هكذا تتوزع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الوضع في مناطق تخفيف التوتر في سوريا يتميز بالاستقرار.

© REUTERS/ Ammar Abdullah خروقات لوقف إطلاق النار في إدلب وضواحي دمشق بسوريا خلال 24 ساعة

موسكو- سبوتنيك . وقالت الوزارة، في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة 9 خروقات، بينما رصد الجانب التركي 5 خروقات.

وأضافت الوزارة في نشرتها أن "الوضع في مناطق تخفيف التوتر في سوريا يتميز بالاستقرار، فقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة 9 خروقات في محافظتي حلب (2) واللاذقية (4) وحمص (2) وواحدة في دمشق.

وبدوره رصد الجانب التركي 5 خروقات، (3) في محافظة حلب واثنتين دمشق.

يذكر أن غالبية حالات إطلاق النار بشكل عشوائي تم رصدها في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.

وجاء في النشرة أيضا أن مركز المصالحة الروسي قام خلال الـ24 الساعة الأخيرة بإيصال 2.8 طن من المساعدات الإنسانية إلى مدينة معلولا بريف دمشق.

وبشكل عام يبلغ إجمالي عدد العمليات الإنسانية 1721 عملية، وبلغ إجمالي وزن المساعدات الإنسانية التي تم إيصالها 2384.1 طنا.

كما أنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 22 شخصا. وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا على هذه الإسعافات والخدمات الطبية 67975 شخصا.

وفي إطار التعاون مع الأمم المتحدة قام مركز المصالحة الروسي بتأمين مرور قافلة إنسانية تنقل 240 طنا من المساعدات الإنسانية الأممية إلى مدينة تل شهاب بريف درعا.

وخلال الــ 24 الساعة الماضية تم توقيع اتفاقية واحدة بشأن انضمام قرية طرفاوي بريف حلب إلى نظام وقف الأعمال القتالية وبذلك يبلغ عددها الإجمالي 2325 مركزا سكنيا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.