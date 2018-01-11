مصر تعلن موقفها من إلغاء اتفاقية "الحريات الأربع" مع السودان

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن هناك بعض العثرات تواجه تنفيذ اتفاقية الحريات الأربع مع السودان ولم تصل للتنفيذ الكامل.

© AFP 2018/ Ashraf Shazly وزير الخارجية السوداني يكشف حقيقة إغلاق المعابر مع مصر

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التنزاني في القاهرة، قال شكري، إن مصر تتطلع دائما لتعزيز العلاقات مع السودان، بما يحقق رغبة الشعبين بالوصول بهذه العلاقات إلى مستويات من التعاون تخدم مصالح الدولتين، وذلك وفقا لصحيفة "الأهرام" المصرية.

وردا على سؤال حول موقف مصر من اتفاقية الحريات الأربع بين مصر والسودان وعما إذا كان قد تم إلغاؤها، قال شكري إن مصر والسودان لم يستكملا تنفيذ اتفاقية الحريات الأربع خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية ومصالح مشتركة ومن هنا تسعى القاهرة إلى المضي بهذه العلاقات إلى مستويات أفضل.

وكان مصر والسودان وقعا اتفاقية الحريات الأربع، في أبريل/نيسان عام 2004، وبموجبها تم إلغاء كافة القيود على حرية الدخول والخروج والتنقل والتملك بين الدولتين.

وتشهد العلاقات بين السودان ومصر توتراً، على خلفية عدة قضايا خلافية، أهمها النزاع حول المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين الدائم منذ سنوات، ويطالب السودان بأحقيته في السيادة على المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين، وسط رفض مصري منذ سنوات.