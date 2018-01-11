جرحى في زلزال جديد ضرب منطقة سومار في إيران

أصيب 4 أشخاص إثر مجموعة من الهزات الأرضية التي ضربت عدة مناطق في محافظة كرمانشاه في إيران، وهي كيلان غرب وقصر شيرين وسومار.

© AFP 2018/ Pouria Pakizeh/ISNA زلزال شدته 4.7 درجة يهز غرب إيران

طهران — سبوتنيك. وقال الهلال الأحمر الإيراني ، في بيان، اليوم الخميس 11 يناير/كانون الثاني: "تأثرت بعض المنازل وجرح 4 أشخاص في منطقة كيلان غرب، بينما ضربت 7 هزات متتالية منطقة سومار اليوم دون وقوع ضحايا".

وأفاد مركز رصد الزلازل الإيراني بأن "الهزات التي ضربت منطقة سومار بلغت قوتها 4.2 ريختر و5.4 ريختر".

وكان زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر قد ضرب، الشهر الماضي، إقليم كرمانشاه غربي البلاد على الحدود مع العراق، وخلّف 530 قتيلا وأكثر من 7 آلاف مصاب.