الداخلية التونسية تعلن اعتقال 328 منذ انطلاق الاحتجاجات على غلاء المعيشة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس 11 يناير/كانون الثاني، تراجع أعمال "الشغب" في جميع أنحاء البلاد، مؤكدة اعتقال 328 منذ انطلاق الاحتجاجات على غلاء المعيشة يوم الاثنين الماضي.

© REUTERS/ ZOUBEIR SOUISSI وحدات من الجيش تنتشر في أنحاء تونس

تونس — سبوتنيك. وقالت الداخلية، في بيان لها: "إن أعمال الشغب تراجعت في الليلة الماضية في كافة أرجاء البلاد، وجرى الاحتفاظ بـ 328 شخصا منذ تاريخ انطلاق أعمال الشغب والتخريب".

وكانت الحكومة التونسية، قالت، في وقت سابق، إن ما شهدته البلاد الليلة الماضية جرائم شغب وسرقة، لا علاقة لها بالاحتجاج على ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة.

وانتشرت احتجاجات عنيفة في عدة مدن في شمال وجنوب تونس، الليلة الماضية، بعد قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، وأسفرت الأحداث عن مقتل شخص.